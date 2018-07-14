Минздрав зафиксировал четвертый случай заболевания дифтерией в Украине

Пострадавшему ввели противодифтерийную сыворотку, состояние ребенка тяжелое.

Министерство здравоохранения Украины зафиксировало новый случай заболевания дифтерией в Черниговской области, что является четвертым случаем заболевания в Украине в этом году.

Как сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины, в Центральной районной больнице Нежинского района госпитализирован 11-летнеий мальчик с отеком шеи и подозрением на дифтерию. Ребенок болел дома в течение 5 дней.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, какие услуги семейный врач и педиатр должены предоставлять бесплатно

Пострадавшему ввели противодифтерийную сыворотку. Состояние ребенка тяжелое, он сейчас находится в реанимации. В ближайшее время он будет доставлен в областную реанимацию - из Чернигова уже выехал реанимобиль.

Также в министерстве сообщили, что завтра в поселок, где проживает мальчик, выедет команда эпидемиологов, которая проведет обследование контактных лиц, оценит угрозы и определит, нужно ли принимать дополнительные меры, например, профилактическое лечение или прививки.

«Напоминаем, что единственный способ защититься от дифтерии и предупредить развитие опасных осложнений – вакцинация для детей и ревакцинация взрослых каждые 10 лет», - подчеркнули в Минздраве.

Министерство рекомендует как можно скорее сделать необходимые прививки против дифтерии и отмечает, что качественная и безопасная вакцина есть во всех регионах Украины, и предоставляется бесплатно как для детей, так и для взрослых.

***Дифтерия — это острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, которое характеризуется местным фибринозным воспалением (преимущественно слизистых оболочек ротоглотки) и проявлениями общей интоксикации с преимущественным поражением сердечно-сосудистой и нервной систем. Дифтерия передается воздушно-капельным путем, факторами передачи могут быть предметы быта (посуда, игрушки). Когда дифтерийная бактерия попадает в дыхательную систему, она вырабатывает токсин, который блокирует синтез белка в клетках, в результате чего возникают тяжелые функциональные и структурные изменения, иногда несовместимые с жизнью. Заболевание проявляется в виде ангины, когда в горле образуются пленки, которые могут затруднять дыхание и глотание.