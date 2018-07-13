Супрун ответила на упреки о гражданстве США

Гражданство Украины Ульяне Супрун и ее мужу Марку Супруну было предоставлено в июле 2015 года указом президента Украины.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что имеет украинское гражданство в соответствии с законодательством Украины.

Об этом она сказала во время часа вопросов к правительству в Верховной раде в пятницу, передает "Украинская правда".

Перед этим внефракционный депутат Олег Мусий спросил, является ли она гражданкой Соединенных Штатов Америки, несмотря на то, что она имеет гражданство Украины.

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В свою очередь, Супрун ответила: "Я являюсь гражданкой Украины. Я сделала все, что требует закон в отношении моего гражданства в Украине и я служу украинскому государству".

Ранее сообщалось, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун получила украинское гражданство в соответствии с действующим законодательством Украины.

В августе 2017 года депутаты ВР от фракции "Оппозиционного блока" Игорь Шурма и Алексей Белый обратились в Государственную миграционную службу с просьбой проверить и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун на предмет двойного гражданства.

В частности, выполнила ли Супрун требования о прекращении гражданства другой страны.