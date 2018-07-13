Нужен ли детокс?: Супрун шокировала правдой о шлаках в организме

Детокс-голодание противопоказано людям, имеющим болезни почек, сахарный диабет или болезни желудочно-кишечного тракта.

Существование шлаков в организме и определение их количества почти невозможно. Ни один врач или специальное лабораторное исследование не смогут определить уровень зашлакованности организма.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, комментируя распространенную сейчас практику очищения организма от токсинов или шлаков - детоксикацию.

Как пример, экстремальные диеты, предусматривающие длительное голодание на воде, соках, смузи или травяных отварах или же ограниченное употребление овощей. К специальному питанию также советуют добавлять процедуры для "освобождения" кишечника от шлаков, которые якобы откладываются там в течение жизни и загрязняют наш организм.

"В нашем организме работают естественные выделительные системы - печень, почки, желудочно-кишечный тракт и даже кожа. Если у вас нет нарушения функции этих органов или систем, они прекрасно справляются со своей работой и выводят из организма все лишнее", - подчеркнула Супрун.

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Поэтому, по ее словам, нет нужды принимать столь радикальные меры и устраивать стресс своему организму. Сегодня, продолжила и.о. главы Минздрава, не существует крупных и авторитетных исследований, которые доказывают эффективность употребления детокс-продуктов и диет для потери веса или избавление от шлаков.

"Во время таких чисток вы действительно можете потерять вес и почувствовать облегчение. Это происходит путем уменьшения количества потребляемых калорий на день и отказа от обработанных пищевых продуктов, которые имеют в составе твердые жиры и сахар. Кроме того, организм теряет воду, что способствует похудению, зато повышает риски появления обезвоживания. После окончания диеты, когда вы вернетесь к обычному питанию, есть высокая вероятность, что вес быстро вернется", - пояснила Супрун.

Кроме того, предупредила она, такие эксперименты также могут быть опасными для здоровья. Резкое уменьшение количества калорий в рационе, которые обычно предусматривают разгрузочные диеты, может привести к появлению ощущения крайней усталости и раздражения, головной боли или проблем с желудочно-кишечным трактом.

"К тому же, детокс-голодание противопоказано людям, имеющим болезни почек, сахарный диабет или болезни желудочно-кишечного тракта. Длительное голодание может также стать причиной появления дефицита витаминов и минералов", - рассказала и.о. министра здравоохранения.

"Очищающая диета может иметь положительный эффект в случае, если вы стремитесь изменить свои пищевые привычки в целом. Она может сработать как своеобразный "переключатель" для вашего организма. Однако она должна проходить под наблюдением врача", - подытожила Супрун.

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