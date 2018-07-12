Супрун объяснила украинцам, почему обязательно нужно завтракать
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун советует начинать продуктивный день со здорового завтрака.
Она на своей странице в Facebook привела конкретные факты, чем вредно не завтракать:
1. Вам сильнее хочется есть нездоровую пищу
Вкусный и полезный завтрак влияет на наше ощущение голода в течение дня. Поэтому если вы не завтракали, существует высокая вероятность, что чувство голода "заставит" вас запихаться чем-то на ходу. Кроме того, люди, которые пропускают завтрак, более склонны кушать вредную пищу в течение дня, перебрать с калориями и употреблять меньше питательных веществ.
Читайте такжеНазваны причины, мешающие похудеть
2. Растут риски появления желчнокаменной болезни
3. План по борьбе с лишним весом не сработает
Исследования говорят, что люди, которые обычно не завтракают, более склонны набирать лишний вес из-за того, что не могут контролировать чувство голода.
4. Без завтрака будет труднее думать
В среднем между ужином и завтраком проходит 8-12 часов. Результаты исследований указывают, что полноценный завтрак позволяет стимулировать память, концентрацию внимания и готовность учиться.
"Помните, что завтракать лучше не позже, чем через 2 часа после пробуждения", - подчеркнула Супрун.
Ранее сообщалось, что и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун считает средиземноморскую диету самой полезной и доступной.