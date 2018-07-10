В Украине дали старт бесплатной вакцинации от кори среди взрослых

В течение 2018 года украинцы, находящиеся в группах риска, могут вакцинироваться от кори бесплатно.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что в Украине начинается бесплатная вакцинация от кори среди взрослых - тех, кто еще не получил прививки и относится к группам повышенного риска.

Особенно это касается тех, кто работает в сферах здравоохранения, образования, причастных к Операции объединенных сил, студентов, пишет Супрун на своей странице в Facebook.

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По ее словам, Минздрав постепенно охватывает прививками против кори все больше детей, однако из-за недостаточного уровня вакцинации в предыдущие годы много взрослых людей так же уязвимы к болезни.

"В течение 2018 года украинцы, находящиеся в группах риска, или в их коллективе кто-то заболел корью, могут вакцинироваться бесплатно", - отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Среди групп риска, которые могут получить прививки бесплатно, работники:

➡ учреждений здравоохранения;

➡ образовательных учреждений;

➡ студенты;

➡ Министерства внутренних дел;

➡ Министерства обороны Украины;

➡ Службы безопасности Украины;

➡ Национальной полиции Украины;

➡ Национальной гвардии Украины;

➡ Государственной пограничной служба Украины;

➡ Управления государственной охраны Украины.

Как сообщалось. ранее в Николаевской области от кори умер восьмилетний ребенок.