В Украине дали старт бесплатной вакцинации от кори среди взрослых
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что в Украине начинается бесплатная вакцинация от кори среди взрослых - тех, кто еще не получил прививки и относится к группам повышенного риска.
Особенно это касается тех, кто работает в сферах здравоохранения, образования, причастных к Операции объединенных сил, студентов, пишет Супрун на своей странице в Facebook.
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По ее словам, Минздрав постепенно охватывает прививками против кори все больше детей, однако из-за недостаточного уровня вакцинации в предыдущие годы много взрослых людей так же уязвимы к болезни.
"В течение 2018 года украинцы, находящиеся в группах риска, или в их коллективе кто-то заболел корью, могут вакцинироваться бесплатно", - отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения.
Среди групп риска, которые могут получить прививки бесплатно, работники:
➡ учреждений здравоохранения;
➡ образовательных учреждений;
➡ студенты;
➡ Министерства внутренних дел;
➡ Министерства обороны Украины;
➡ Службы безопасности Украины;
➡ Национальной полиции Украины;
➡ Национальной гвардии Украины;
➡ Государственной пограничной служба Украины;
➡ Управления государственной охраны Украины.
Как сообщалось. ранее в Николаевской области от кори умер восьмилетний ребенок.