Опасный отдых: пляжи, где нельзя купаться в Украине (карта)

В Киеве запрещено купаться на 10 пляжах, в области - на 14.

114 украинских пляжей и рекреационных зон в Украине не рекомендуются для купания, поскольку в них зафиксировано микробное загрязнение - лактопозитивные кишечные палочки.

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Эти данные опубликовал Центр общественного здоровья Минздрава Украины, основываясь на результатах исследования воды в течение 22 июня - 5 июля.

Так, в Министерстве здравоохранения подготовили интерактивную карту с пляжами во всех областях Украины и городе Киеве, где нельзя купаться:

Подробнее с перечнем всех опасных пляжей можно ознакомиться по ссылке.

Ранее в КП "Плесо" сообщали, что на всех 12 киевских муниципальных пляжах, которые были подготовлены к нынешнему летнему сезону, купаться временно не рекомендуется.