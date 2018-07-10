Опасный отдых: пляжи, где нельзя купаться в Украине (карта)

16:14, 10 июля 2018
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Карта не рекомендованных для купания пляжей

114 украинских пляжей и рекреационных зон в Украине не рекомендуются для купания, поскольку в них зафиксировано микробное загрязнение - лактопозитивные кишечные палочки.

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Эти данные опубликовал Центр общественного здоровья Минздрава Украины, основываясь на результатах исследования воды в течение 22 июня - 5 июля.

Так, в Министерстве здравоохранения подготовили интерактивную карту с пляжами во всех областях Украины и городе Киеве, где нельзя купаться:

Подробнее с перечнем всех опасных пляжей можно ознакомиться по ссылке.

Ранее в КП "Плесо" сообщали, что на всех 12 киевских муниципальных пляжах, которые были подготовлены к нынешнему летнему сезону, купаться временно не рекомендуется.

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Теги: #Украина#Минздрав#пляжи в Киеве