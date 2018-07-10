Супрун "восстала" против бахил в больницах Украины
Во многих украинских больницах всех посетителей заставляют надевать бахилы. Иногда даже категорически запрещают заходить без них в медучреждение.
"В клиниках развитых стран вы вряд ли увидите людей, которые пришли навестить родственника или же ждут врача в бахилах. Больше того, в нормативных документах в Украине нет требований, обязывающих пациентов и посетителей носить бахилы во всех помещениях больниц", - пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.
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По ее словам, единственные места в больнице, где стоит их носить, операционные и помещения, требующие асептических условий - то есть там проводятся инвазивные вмешательства и существуют риски возникновения и передачи инфекции.
"Ведь использование бахил может обеспечить минимальный физический барьер от микроорганизмов. Хотя существуют исследования, которые не подтверждают эффективности такого метода защиты", - отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения.
Супрун считает, что инициатива об одевания бахил на каждого, кто переступает порог больницы, обычно идет от медучреждения. Это имеет целью уменьшить работу уборщиц, а иногда и нажиться за счет кошелька пациента.
"Неоправданное использование бахил в таких объемах, как это происходит сейчас, экономически необоснованное и не несет ощутимой пользы ни медучреждению, ни посетителям... Кроме того, огромное количество выброшенных одноразовых бахил загрязняет планету", - подытожила Супрун.
Ранее и.о. главы Минздрава рассказала, что из-за того, что в Украине долгое время не было культуры взаимоотношений между пациентами и семейными врачами, существует миф, что лучше обращаться к узким специалистам при необходимости.