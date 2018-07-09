В Украине частично запретили популярные леденцы от боли в горле

Запрет не касается препарата в целом, только одной серии.

В Украине временно запретили продавать леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом". Стоит отметить, что ограничение касается одной серии препарата.

Об этом говорится в распоряжении Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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"Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом", леденцы, по 12 леденцов в блистере, по 2 блистера в картонной коробке, серии DG546, производства "Реккитг Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лимитед", Великобритания, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками", - говорится в документе.

Причиной временного запрета стало несоответствие этой серии требованиям по регистрации препаратов.

Ранее в Украине запретили продажу и применение препарата против интоксикации "Энтеросгель".