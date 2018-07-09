Названы продукты, которые ни в коем случае нельзя есть перед сексом

Накануне секса необходимо отказаться от брокколи, картошки фри, ментола, сладостей и энергетических напитков.

Планируя секс, вам стоит воздержаться от ужина из брокколи, картошки фри, сладостей и энергетиков.

Отмечается, что после такой еды вам, скорее всего, захочется свернуться клубочком под одеялом и сладко поспать, передает "Сегодня.Lifestyle".

Брокколи

Брюссельская капуста, брокколи и цветная капуста содержат сахара, аналогичные тем, что содержатся в бобах. Для того чтобы переварить капусту, твое тело использует бактерии, высвобождающие метан (это причина вздутия живота).

Картошка фри

Картошка фри и прочий фаст-фуд — это продукты с очень высоким гликемическим индексом. Это означает, что эта еда высвобождает энергию очень быстро. Сразу после еды вы можете чувствовать себя прекрасно, но уровень энергии упадет очень скоро и голод даст о себе знать.

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Ментол

Да, ментол подарит вам свежее дыхание, это будет единственным подарком. Во-первых, ментол в мяте, например, снижает уровень тестостерона. А жвачка, к примеру, "пропускает" больше воздуха, что вызовет отрыжку.

Сладости

С привычными сладостями (шоколадками и леденцами) проблемы две: трансжиры и сахар. Сахар — это "быстрые" углеводы. "Быстрые" означает, что он обеспечивает энергетический взлет, но после него в организме резко падает уровень эндорфинов. А вот сложные углеводы поддерживают энергию в течение нескольких часов.

Энергетические напитки

Сладкая газировка нередко содержит хинин, его используют как усилитель вкуса. Он резко сокращает ваше сексуальное желание. Лучше выпейте немного обычной воды или чуть-чуть вина.

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