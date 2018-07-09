Супрун рассказала, как избежать запаха изо рта (видео)

По словам Супрун, курение и употребление алкоголя могут стать причинами появления запаха изо рта.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о том, как бороться с проблемой неприятного запаха изо рта.

По ее словам, чаще всего эта причина скрывается во рту. И запах возникает в первую очередь из-за пренебрежения гигиеной ротовой полости, пишет Супрун на своей странице в Facebook.

Читайте также95 % украинских детей имеют молочные зубы с кариесом

"В этом случае неприятный запах вызывают бактерии, обитающие во рту и в процессе своей деятельности производящие летучие соединения серы. Кроме того, курение и употребление алкоголя могут стать причинами появления запаха", - отметила и.о. главы Минздрава.

Кроме того, неприятный запах может возникать из-за инфекционных болезней ротовой полости, дыхательных путей или некоторых системных заболеваний, например, диабета, печеночной или почечной недостаточности. Или же из-за чрезмерной сухости ротовой полости и уменьшения слюноотделения.

"В таком случае обязательно консультируйтесь с врачом, ведь просто освежитель рта или жвачки вам не помогут", - подчеркнула Супрун.

Также она посоветовала, как бороться с неприятным запахом. "Самая важная рекомендация - правильный уход за полостью рта. Всегда тщательно чистите зубы и язык и полощите ротовую полость даже простой водой после приема пищи. Чтобы бороться с бактериями, используйте специальные антимикробные средства для полоскания, зубные пасты и спреи-освежители для рта. Если же неприятный запах беспокоит вас довольно длительное время - обращайтесь к врачу", - подытожила и.о. министра здравоохранения.

Видео: Занимательная наука

Ранее Супрун заявляла, что уход за полостью рта ребенка стоит начинать, еще когда зубы даже не прорезались.