Разрушительница мифов Супрун рассказала, можно ли плавать сразу после еды

Ульяна Супрун предостерегает, что особенности пищеварительного процесса учитывать все же стоит.

Плавание сразу после еды не является более опасным для жизни, чем плавание через два часа после нее или же вообще голодным.

Об этом исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на странице в Facebook.

"В разгар лета нас начали спрашивать - миф ли то, что плавать сразу после еды категорически запрещено? Ведь достаточно распространено мнение, что если побежать купаться сразу после хорошего обеда можно даже утонуть. На самом деле, не все так страшно. Плавание сразу после еды не является более опасным для жизни, чем плавание через два часа после нее или же вообще голодным", - говорится в сообщении.

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Супрун отметила, что во время пищеварения, организм направляет кровь к желудку, тем самым уменьшая кровоток к активным мышцам. "Однако у нас в организме все равно достаточный объем крови, чтобы это не мешало функционировать на должном уровне всему организму", - пишет она.

В то же время Супрун предостерегает, что особенности пищеварительного процесса учитывать все же стоит.

"Во время плавания, как и во время спорта, пища, которая не переварилась полностью, может давать о себе знать. Тошнотой и неприятными ощущениями в животе. С такими ощущениями дискомфорта существует риск получить гораздо меньше удовольствия от активности в воде. Поэтому все же лучше подождать 1,5 -2 часа", - отметила и.о. министра здравоохранения.

При этом Супрун добавляет, что плавать после употребления алкоголя очень опасно. "ВОЗ отмечает, что плавание в нетрезвом состоянии является одной из ведущих причин, приводящих к трагическим последствиям на воде среди взрослых. Кроме того, от этого могут и пострадать дети. За ними нужен постоянный уход в воде или же даже присутствие кого-то из взрослых рядом. Из-за алкоголя можно потерять бдительность и самоконтроль, и этим самым подвергнуть опасности как свою жизнь, так и жизнь детей", - подчеркнула Ульяна Супрун.

Напомним, ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о рисках употребления алкоголя летом, в частности, и на пляже.