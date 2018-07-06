Ботулизм в Украине: названо число жертв в 2018 году

В настоящее время Украина получила 12 доз сыворотки против ботулизма в качестве гуманитарной помощи, в то же время ожидается партия закупленного препарата.

С начала 2018 года по состоянию на 5 июля в Украине зарегистрировано 60 пострадавших от ботулизма человек, 4 из которых умерли.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, в настоящее время Украина получила 12 доз сыворотки против ботулизма в качестве гуманитарной помощи.

«По состоянию на 5 июля в Украине есть высококачественные антитоксины канадского производства, которые необходимы для обеспечения возможности немедленного лечения случаев ботулизма. Пациентам, заболевшим ботулизмом, были введены противоботулинические сыворотки, сейчас их состояние стабильное. Эти сыворотки в количестве 12 доз доставлены 25 июня в качестве гуманитарной помощи по Программе развития ООН (ПРООН) в ответ на запрос Минздрава Украины», - сообщает Центр общественного здоровья.

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Как отмечается, с этого года правительство впервые включило специфические сыворотки и иммуноглобулины, среди которых ботулинический антитоксин, в перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых международными специализированными организациями за средства государственного бюджета 2018 года, и которые будут поставлены в ближайшее время.

Ботулизм (от лат. Botulus - колбаса) - это острое токсико-инфекционное заболевание, которое вызывает токсин Clostridium botulinum. Источниками инфекции являются мертвые животные, птицы, рыбы, а почва, речной ил служит мощным резервуаром инфекции. Инкубационный период при пищевом ботулизме - от 8 часов до 10 суток, при раневом - 5-14 дней. Даже если возникает групповая вспышка, клинические проявления могут отличаться очень существенно, что в значительной степени обусловлено дозой и типом ботулотоксина. Особенностью ботулизма является отсутствие лихорадки в течение всей болезни и нечеткость, полиморфизм клинических проявлений в первые дни болезни, что объясняет большое количество диагностических ошибок при ботулизме.