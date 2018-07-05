"Почти как в хорроре о восстании машин": Супрун назвала главную опасность уборных

Когда вы моете руки после уборной, а потом сушите их с помощью сушилки, они могут остаться не такими чистыми, как вы думаете.

Результаты исследований последних лет показали, что сушилки для рук очень опасны для здоровья.

"Почти как в хорроре о восстании машин - они (сушилки - Ред.) аккумулируют различные бактерии и микроорганизмы из воздуха помещения, а затем выпускают их обратно, в том числе на ваши уже чистые руки", - пишет на своей странице в Facebook и.р. главы Минздрава Ульяна Супрун.

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Поэтому, подчеркнула она, когда вы моете руки после использования уборной, а потом сушите их с помощью сушилки, они могут остаться не такими чистыми, как вы думаете.

В общем, исследований на эту тему было проведено достаточно много, и их результаты часто противоречат друг другу, добавила Супрун.

Но не сушить руки после мытья - тоже не выход, поскольку, как пояснила и.о. министра здравоохранения, бактерии на влажных руках тоже распространяются и даже передаются быстрее.

Поэтому Супрун дала ряд рекомендаций:

- если вы владелец сушилки для рук - вовремя меняйте фильтры. Это касается, прежде всего, администраций учреждений, которые посещает большое количество людей.

- поставьте в помещении одноразовые полотенца для рук: это наиболее безопасный и быстрый метод сушки рук с точки зрения гигиены;

- если есть выбор между сушилкой и полотенцем - выбирайте полотенце.

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