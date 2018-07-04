Отравление детей в лагере на Киевщине: девочка в коме второй степени

Результатов анализа собранного в лагере биоматериала ждут через несколько дней.

8-летняя девочка, которую госпитализировали с отравлением из оздоровительного заведения санаторного типа "Славутич" на Киевщине, вторые сутки находится в коме, жизнедеятельность ее поддерживается аппаратно.

Об этом сообщил председатель Киевской областной администрации Александр Горган, передает "Украинская правда".

"Девочка в коме второй степени, на искусственной вентиляции легких, вся жизнедеятельность поддерживается аппаратно, на гемодиафильтрации(очищение крови вне организма человека – ред.), имеет отек мозга. Сейчас за ее жизнь борются врачи "Охматдета", - рассказал Горган.

Он рассказал, что вечером 2 июля девочка с мамой приехала в больницу с признаками расстройства пищеварения, общей слабостью, рвотой.

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"Затем у ребенка резко ухудшилось состояние уже при осмотре врачами, она потеряла сознание, а где-то около 20:40 у нее начались судороги. Ее перевели в реанимационное отделение. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вызвали реанимационную бригаду, она приехала в 5 утра 3 июля. В этот момент у девочки была сердечная и легочная недостаточность, она находилась в коме второй степени", - рассказал Горган.

Он пояснил, что реанимационная бригада приехала только утром, потому что и медперсонал лагеря, и персонал центральной райбольницы нарушили протокол и не сообщили об отравлении сразу.

"3 июля была динамика к ухудшению состояния, эта ночь была критическая, но ночью состояние девочки стабилизировалось. Хотя угроза не миновала, но развертывание увеличения отека мозга остановилось. Девочка до сих пор в коме, вся на аппарате поддержки", - сказал Горган.

Он также отметил, что персонал частного лагеря 4 часа не пускал прокурора и работников Держпродспоживчслужбы.

"Прокурора района, работников лабораторной службы не пропускали на территорию санатория больше 4 часов, фактически их пустили, только когда стало известно, что я еду в лагерь. Детей фактически держали в заложниках, и никого не пускали", - сказал председатель КОГА.

Он отметил, что работники лагеря нарушили предписания компетентных должностных лиц и "препятствовали проведению своевременного обследования детей и забора материала".

"Сейчас по факту возбуждено уголовное производство, и сейчас выясняется правомерность решений и действий различных должностных лиц уже в рамках уголовного производства", - сказал Горган.

Других детей, которые с признаками отравления находились в медизоляторе лагеря, а также еще 5 детей из санаторного учреждения родители забрали домой.

"В общем, забрали 16 детей, 11 – это та спортивная группа, и еще родители забрали 5 других детей. Они сейчас дома, их состояние здоровья мониторится, их сопровождают врачи Киева", - сказал Горган.

Результаты анализа собранного в лагере биоматериала он ждет через несколько дней.

По данным Госпродпотребслужбы, у госпитализированной в тяжелом состоянии девочки предварительный диагноз "энцефалит".

В то же время, согласно сообщению Минздрава, девочка госпитализирована в тяжелом состоянии "из-за наличия сопутствующего заболевания".

Как сообщал УНИАН, по факту отравления детей возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.