Названа вероятная причина отравления детей в лагере на Киевщине: тренеры сутки хранили йогурты в своих комнатах

В лагере отравились 12 воспитанников спортивной школы, 8-летняя девочка с предварительным диагнозом «энцефалит» находится в тяжелом состоянии в больнице ОХМАТДЕТ.

Тренеры воспитанников «Школы Дерюгиных», которые отравились в лагере в Киевской области, сутки хранили выданные детям на полдник йогурты в своих комнатах без соблюдения соответствующей температуры.

Об этом сообщает пресс-служба Госпропотребслужбы.

Как напомнили в ведомстве, 2 июля в селе Цибли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области было зарегистрировано групповое заболевание пищевой токсикоинфекцией среди 12 воспитанников «Школы Дерюгиных», которые тренируются и отдыхают в ООО «Детский оздоровительный лагерь санаторного типа «Славутич».

Специалисты Переяслав-Хмельницкого райуправления Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области в тот же день провели санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого установлено следующее: по состоянию на 2 июля в «Славутиче» находились 226 детей, среди них в сопровождении трех тренеров - 26 детей из Киева и Киевской области, которые посещают ДЮСШ. Было выяснено, что 30 июня, согласно меню, 226 детям на полдник выдали йогурты с наполнителем «злаки» и с лактулозой местного производителя, срок потребления которых истекал на следующий день, 1 июля.

Специалисты Госпродпотребслужбы обследовали пищеблок учреждения и отобрали пробы пищевых продуктов для проведения лабораторных исследований.

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В ходе эпидрасследования было установлено, что 30 июня тренеры изъяли у воспитанников 26 йогуртов, выданных на полдник, и хранили их без соблюдения соответствующего температурного режима в собственных комнатах и вернули детям для потребления через сутки.

12 заболевших детей являются членами одной группы воспитанников ДЮСШ. По состоянию на 3 июля ухудшения состояния здоровья детей из других групп не регистрировалось. При этом все они питались в одной столовой.

8-летняя девочка с предварительным диагнозом «энцефалит» находится в тяжелом состоянии в национальной детской специализированной больницы ОХМАТДЕТ. Еще 11 детей - в удовлетворительном состоянии. Из них 10 детей родители забрали домой, а один ребенок остается в изоляторе лагеря.

Как сообщал УНИАН, по факту отравления детей возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.