Как бороться с тревожностью: Супрун дала советы украинцам

Ощущение тревожности и стресса мешает функционировать, работать, общаться с другими и может привести к серьезным проблемам со здоровьем, отметила Супрун.

Плохое настроение, нарушение сна, чрезмерная чувствительность к шуму или же периодическое ускорение дыхания и сердцебиения. Обычно так, по словам и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун, проявляются симптомы тревожности.

Она на своей странице в Facebook рассказала, что жители больших городов испытывают подобные симптомы почти каждый день. Исследования указывают, что у них на 21% выше риск появления тревожных расстройств и на 39% - расстройств настроения.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения подчеркнула: чувствовать тревогу время от времени - это нормально. Часто это защитная реакция организма на опасные ситуации и нарушения зоны комфорта. Более того, добавила Супрун, в определенных случаях незначительная тревожность может быть полезной.

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"Однако из-за постоянного чувства тревожности повышается уровень гормона стресса кортизола и артериальное давление, что со временем может увеличить риски появления болезней сердца, развития инсульта и болезней почек. Кроме этого, ухудшается и ваше качество жизни. Поэтому очень важно уметь противостоять этому состоянию и научиться его контролировать", - отметила и.о. главы Минздрава.

Также она дала несколько советов, которые помогут бороться с тревожностью:

- наиболее мощным оружием для контроля чувства тревожности являются простые физические упражнения;

- откажитесь от кофеина и лекарственных средств и веществ, которые могут вызвать развитие симптомов тревожности.

- изучайте техники глубокого дыхания, медитации и улучшения осознанности, а также практики, которые позволяют снизить тонус мышц и усилить ощущение покоя;

- старайтесь ложиться спать и просыпаться в одинаковое время. Чтобы улучшить качество сна, не пользуйтесь электронными устройствами, избегайте переедания, употребления кофеина и алкоголя перед сном;

- если чувство тревожности длится более 6 месяцев - обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Ранее и.о министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развенчала популярные мифы о психическом здоровье.