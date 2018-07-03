Рада приняла закон о выплате помощи родителям тяжелобольных детей, не признанных инвалидами

Законом предусмотрено, что государственная помощь будет предоставляться ежемесячно в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты лиц, ухаживающих за больными детьми» (№ 8294).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 275 народных депутатов.

Законом предусмотрено, что пособие на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, с тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени; на ребенка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждающегося в паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность, предоставляется ежемесячно в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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Согласно закону, перечень тяжелых заболеваний, расстройств, травм, состояний и т.п., дающих право на получение государственной помощи на ребенка, которому не установлена инвалидность, утверждается Кабинетом министров Украины.

Законом определено, что в стаж работы засчитывается уход за ребенком, которому не установлена инвалидность и который болен тяжелым перинатальным поражением нервной системы, или имеет тяжелый врожденный порок развития, страдает редким орфанным заболеванием, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелым психическим расстройством, острым или хроническим заболеванием почек IV степени.

Также предоставляется отпуск тем, кто ухаживает за ребенком, которому не установлена инвалидность, а он получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи.

Законом определено, что перечень тяжелых заболеваний, расстройств, травм, состояний ребенка, дающих право работнику на получение отпуска без сохранения заработной платы, утверждается Кабинетом министров.

В Заключительных положениях указано, что этот закон вступает в силу с 1 января 2019 года.