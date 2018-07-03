Журналисты показали, как на самом деле действует медреформа в Украине (видео)

Как на самом деле действует медреформа в Украине, рассказали журналисты.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун уверяет, что в результате медицинской реформы дети полностью обеспечены вакцинами от кори.

При этом, как рассказали журналисты программы "Гроші", в Минздраве уверяют: информация о том, что родители не могут найти вакцин – обман.

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Поэтому СМИ решили провести эксперимент: отправили родителей на поиски вакцин в аптеки. "Их вообще нет на рынке, их сразу разбирают", - говорят там. В госполиклиниках вакцины есть, но только индийские.

"Не играет роли, какая страна-производитель, здесь важен тип вакцины: есть цельноклеточная (индийские именно такие - Ред.) - на них у детей сильная реакция - и ацелюлярная", - рассказал эксперт.

Эксперимент продолжили: пошли в частные клиники - там вакцин тоже нет. Необходимые медикаменты были только в одном из таких заведений, цены там высокие, однако родители вынуждены делать там прививки своим детям.

В Минздраве подчеркнули, что не имеют никакого отношения к закупкам вакцин частных фармкомпаний и влиять на это не могут.