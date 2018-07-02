Сенаторы США предлагают Пентагону поддержать украинских медиков, лечащих раненых военных

Они отметили, что это также отвечает геополитическим интересам США в регионе и станет мощным сигналом для России о том, что США готовы работать с Украиной в разных направлениях.

Американские сенаторы Роб Портман и Ричард Блументаль призывают Пентагон профинансировать программы обучения специалистов из Украины в сфере здравоохранения, которые занимаются лечением и реабилитацией раненых украинских военных.

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Письмо с таким призывом сенаторы направили министру обороны США Джиму Маттису, передает радио Свобода. В своем письме сенаторы призвали Маттиса обратить внимание на подготовку медиков из Украины в оказании поддержки украинским военным, которые возвращаются к гражданской жизни. Такие программы «окажут помощь и продемонстрируют приверженность США поддержке защиты Украиной ее суверенитета. Лучшая способность Украины заниматься ранеными военными поддерживает страну на пути демократии. Это также соответствует геополитическим интересам США в регионе и станет мощным сигналом для России о том, что США готовы работать в разных направлениях для обеспечения успеха и стабильности Украины», – говорится в письме Портмана и Блументаля.

«Украинские военные не только будут иметь возможность достичь успеха на поле боя против России, но, оставив военную службу, они получат качественный уход и лечение, чтобы добиться успеха в гражданской жизни», – заявляют американские сенаторы в своем письме.

Длительная российская агрессия в Украине и далее приводит к тяжелым ранениям украинских военных, многие из них имеют боевые ранения и болезни, требующие длительного лечения, отмечает Портман.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос недавно сообщил, что более 550 украинских военных, которые воевали на Донбассе, совершивших самоубийства – это от двух до трех солдат в неделю, что больше с тех пор, как начался конфликт, пишет сенатор Портман.

В своем письме сенаторы призвали шефа Пентагона Джима Маттиса, при составлении документов в отношении Инициативы о помощи украинской безопасности на 2018 бюджетный год, обеспечить финансирование на обучение украинских медиков, чтобы они могли предоставлять качественный уход и лечение раненым украинским военным.

Сенаторы отметили, что законодательство США позволяет использовать медицинские заведения Министерства обороны США для лечения украинских военных в тех случаях, когда Украина не может обеспечить соответствующего ухода.

Сенаторы Портман и Блументаль являются активными участниками группы поддержки Украины в Сенате США.