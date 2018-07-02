Курятина может стать причиной смерти миллионов людей - журналисты (видео)

Антибиотики, которые человек употребляет вместе с мясом курицы, вскоре могут стать причиной массовой смертности.

Из-за дорогих телятины и свинины украинцы переходят на курятину. За год средний украинец съедает примерно 25 килограммов этого продукта.

Однако мясо курицы может быть опасным. Это все из-за антибиотиков, которыми кормят цыплят-бройлеров, говорится в сюжете ТСН.

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От постоянного употребления такого мяса страдает человеческий организм. Британские журналисты подсчитали: уже через тридцать лет из-за этой проблемы ежегодно будет погибать 10 миллионов человек в мире.

"80% антибиотиков, проданных в США, и более половины проданных во всем мире используют для выращивания животных", - говорится в сюжете.

"Мы получаем на стол продукт, напичканный антибиотиками. Сейчас в медицине очень острая проблема - это резистентность к антибиотикам", - рассказывает диетолог Александр Кущ.

Чтобы уменьшить риск потребления мяса с антибиотиками – есть несколько рекомендаций.

"Есть виды птицы, которые не поддаются бройлерству, например, индейка, утка. Не надо сбрасывать со счетов другие виды белка - молочные продукты, яйца. И тогда доля этой бройлерной курятины может быть существенно снижена, я думаю, если она будет раз или два в неделю, то организм будет в состоянии справиться", - добавил Кущ.

Также эксперт отметил, что наибольшее количество вредных веществ в курятине накапливается в коже, печени и бедрах. А наименьшая - в грудинке.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что угрозу прежде всего представляют не антибиотики в мясе, а устойчивые к ним бактерии, которые также там могут присутствовать.