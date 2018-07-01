В Минздраве рассказали, какие услуги семейный врач и педиатр должены предоставлять бесплатно

Так должны работать все педиатры, семейные врачи и терапевты - медики, с которыми мы будем сталкиваться чаще всего.

Сегодня, 1 июля, начинается следующий этап медреформы. В действие вступает новый список услуг первичной медпомощи.

Министерство здравоохранения объяснило перечень услуг, который гарантированно оплатят из наших налогов на уровне первичной помощи.

Так должны работать все педиатры, семейные врачи и терапевты - медики, с которыми мы будем сталкиваться чаще всего.

Они будут наблюдать за нашим здоровьем или здоровьем нашего ребенка, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления.

При необходимости ваш врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи – лора, эндокринолога, хирурга и т. п, или будет консультироваться с ним относительно вашего лечения.

Рецепты на лекарства, в том числе по программе "Доступные лекарства", также будет выписывать ваш врач.

На уровне первичной медпомощи в пакет услуг входят также некоторые анализы и исследования. Другие исследования и анализы будут выполняются по направлению вашего врача в учреждениях специализированной помощи.

Читайте такжеУкраинцы смогут лечиться бесплатно и в некоторых частных клиниках - Супрун

Новый Порядок оказания первичной медицинской помощи предусматривает профилактические осмотры и анализы для семи групп риска заболеваний.

Важной будет роль врача в предупреждении болезней. Он должен своевременно выявлять риски для здоровья, консультировать, как постепенно освободиться от пагубных привычек, где найти дополнительную помощь и как перейти к здоровому образу жизни.

Семейный врач или терапевт по желанию беременной может вести неусложненную беременность. Врач может взять беременную на учет до 12 недель. Когда есть необходимость или требует протокол, он направит беременную к акушеру-гинекологу. Врач первички должен рассказать, как действовать беременной и взрослым членам семьи, которые проживают с ней, при приближении родов. В нужное время должен направить в роддом.

После рождения ребенка педиатр или семейный врач должен проводить плановые обязательные осмотры, даже когда ребенок здоров: 10 осмотров врача и 6 осмотров медсестры в первый год, 2 осмотры в два года и 1 осмотр в три года.

Ваш врач должен следить за вакцинацией вашего ребенка и вас по календарю прививок.

Государство закупает вакцины против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита.

Неотложную помощь при острых состояниях и внезапном ухудшении состояния здоровья будет оказывать медучреждение.

В компетенции врача первички также отдельные услуги паллиативной помощи – наблюдение и оценка состояния тяжелобольного пациента, выписывание рецептов для лечения болевого синдрома.

Врач самостоятельно определять необходимость визита к пациенту на дом, в зависимости от медицинских показаний. Он может дать советы по облегчению состояния по телефону, а позже, во время приема в заведении направить на анализы и исследования, уточнить диагноз и назначить необходимое лечение. Ваш врач также может вызвать экстренную помощь к больному, если будет такая необходимость.