Спасла две жизни: на Запорожье женщина согласилась на пересадку органов погибшего сына (видео)

Однако случаев добровольного согласия на трансплантацию органов родственников немного.

На Запорожье женщина согласилась на трансплантацию органов трагически погибшего сына, спасая таким образом двух других женщин с опасными болезнями почек.

Сыну Лилии Михайловны было 43 года, когда он трагически погиб, получив травмы, несовместимые с жизнью. Мать до сих пор не может оправиться, однако считает, что даже после смерти сын может оставить свою долю для тех, кто в этом нуждается, говорится в сюжете ТСН.

"Если его уже не спасти, пусть он спасет чьи-то жизни. Все равно его душа уже ушла, а все остальное, какая-то частичка в ком-то будет жить", - говорит женщина.

Органы своего сына она согласилась отдать для трансплантации двум женщинам с тяжелыми заболеваниями почек. Одна из них - Ольга - молодая учительница, которая вынуждена была постоянно ездить на процедуры гемодиализа.

"Постоянно давление 60 на 40, постоянно судороги – постоянно что-то было. Не было такого, чтобы я пришла домой и нормально себя чувствовала", - говорит она.

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В Запорожье двум женщинам, которые ждали на пересадку почек, сделали успешные операции. И медики надеются, что дальше они будут жить вполне полноценной жизнью. Мать донора говорит, что о своем решении не жалеет и хочет, чтобы ее сын даже после смерти оставил свою частичку тем, кто в этом нуждается.

"Коль его уже не смогли спасти, пусть он спасет чьи-то жизни. Все равно его душа уже ушла, а все остальное, какая-то частица в ком-то будет жить", - говорит женщина.

Органы своего сына она согласилась отдать для трансплантации двум женщинам с тяжелыми заболеваниями почек. Одна из них - Ольга - молодая учительница, которая вынуждена была постоянно ездить на процедуры гемодиализа.

"Постоянно давление 60 на 40, постоянно судороги – постоянно что-то было. Не было такого, чтобы я пришла домой и нормально себя чувствовала", - говорит она.

И среди ночи ей позвонили и сказали, что для нее появился донор почки.

Другая женщина по имени Марина также страдала от тяжелой болезни и у нее отказали почки. Она была подключена к специальному аппарату, который, однако, лишь продлевает жизнь, а не лечит болезнь. Однако ей также сообщили, что неизвестный донор подарил ей новую жизнь.

Женщин уже вскоре выпишут из больницы - новые почки прижились. Но случаев, когда люди соглашаются отдать органы родственников, немного. Большинство психологически не готовы пойти на такое решение сразу после смерти близких.

"С января сделано 6 трансплантаций. Ну, наверное, потому, что родственники доноров не совсем готовы давать свое согласие. Менталитет, ну, вы же понимаете", - говорит врач-нефролог.

Теперь спасенные пациентки хотят получить контакты Лилии Михайловны, чтобы поблагодарить за выздоровление.

Как сообщал УНИАН, 20 июня президент Петр Порошенко подписал закон о трансплантации органов.