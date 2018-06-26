Одесская областная больница закупила лекарства на 40% дешевле, чем Минздрав - СМИ

Тендер проводился 6 апреля на 43,03 млн грн.

Одесской областной клинической больнице удалось на треть уменьшить стоимость закупки лекарств немецкого производителя препаратов для диализа.

Об этом говорится в расследовании издание «Наші гроші» со ссылкой на систему «Прозорро».

Один из дистрибьюторов немецкого производителя расходных материалов для диализа Fresenius, ООО «Ренарт», в результате аукциона «Одесской областной клинической больницы» по закупке расходников для перитонеального диализа сбросил свою ценовую заявку до отметки, в полтора раза ниже от собственных цен на те же материалы для пациентов других областей. Тендер проводился 6 апреля на 43,03 млн грн.

Участие в аукционе приняли две компании - ООО «Диавита» ( «Baxter», США) и ООО «Ренарт» ( «Fresenius», Германия). В ходе «Ренарт» снизил цену с 42,96 млн грн до 31,01 млн грн (28%).

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Таким образом, по некоторым препаратами, Одесская больница закупила лекарства на 40% дешевле, чем больницы в других областях Украины.

Одесская областная клиническая больница проводила закупку в формате «европейских торгов», который предусматривает открытие ценовых заявок участников только после прохождения ими этапа преквалификации (проверки всех конкурсных документов, кроме ценового предложения на соответствие требованиям тендерной документации) и аукциона.

Инициатором внедрения этой системы государственных закупок стала Одесская областная администрация. Как пояснил ее председатель Максим Степанов, процедура европейских торгов позволяет экономить значительные бюджетные средства и признана во всех развитых странах.

Как сообщалось ранее, Минздрав заказывает поставки расходных материалов для диализа иногда с переплатой в 22% даже по сравнению с ценами от украинских дистрибьюторов, которые закупают товары через «прокладки».