Статистика пугает: Супрун рассказала об эпидемии туберкулеза в Украине

11:29, 25 июня 2018
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Почти каждый четвертый случай туберкулеза в Украине не поддается лечению / фото УНИАН

Сейчас Украина на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом (из расчета количества больных на 100 тысяч человек), пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

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"Почти каждый четвертый случай туберкулеза в Украине - это мультирезистентный туберкулез. То есть не поддающийся лечению очень эффективными противотуберкулезными препаратами. По количеству больных с такой формой туберкулеза мы являемся одним из мировых лидеров", - говорится в ее сообщении.

По словам Супрун, в Украине за последние 5 лет разработаны и протестированы различные модели оказания амбулаторной помощи больным туберкулезом.

Ранее в Минздраве сообщили, что флюорография как метод диагностики туберкулеза в Украине не отменяется.

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Теги: #туберкулез#Минздрав#Ульяна Супрун