Статистика пугает: Супрун рассказала об эпидемии туберкулеза в Украине

По количеству больных с мультирезистентным туберкулезом Украина - один из мировых лидеров.

Эпидемия туберкулеза в Украине - серьезная проблема для системы здравоохранения страны.

Сейчас Украина на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом (из расчета количества больных на 100 тысяч человек), пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

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"Почти каждый четвертый случай туберкулеза в Украине - это мультирезистентный туберкулез. То есть не поддающийся лечению очень эффективными противотуберкулезными препаратами. По количеству больных с такой формой туберкулеза мы являемся одним из мировых лидеров", - говорится в ее сообщении.

По словам Супрун, в Украине за последние 5 лет разработаны и протестированы различные модели оказания амбулаторной помощи больным туберкулезом.

Ранее в Минздраве сообщили, что флюорография как метод диагностики туберкулеза в Украине не отменяется.