В Украине запретили популярное обезболивающее

Такое решение было принято на основании установления факта несоответствия требованиям метода контроля качества для регистрационного удостоверения.

Гослекслужба Украины временно запретила популярный медикамент-спазмолитик "Комбиспазм" индийского производства.

Об этом свидетельствует распоряжение от 23 июня, опубликованном на сайте ведомства.

"Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства "Комбіспазм", серии EPD18001A1 производства "Евертоджен Лайф Саенсиз Лимитед", Индия, до отдельного решения", – говорится в распоряжении, подписанном главным государственным инспектором Украины по контролю качества лекарственных средств Наталией Гудзь.

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Субъекты хозяйствования, которые хранят, применяют и реализуют лекарственные средства, должны безотлагательно изъять данный препарат из оборота и поместить в карантин.

Такое решение было принято на основании установления факта несоответствия требованиям метода контроля качества (МКК) для регистрационного удостоверения.

К слову, ранее в Украине временно запретили вакцину для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша, вакцина для профилактики полиомиелита и пасту для перорального применения.