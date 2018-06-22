На Львовщине госпитализировали четырех человек после укусов ядовитых змей (видео)
18:45, 22 июня 2018Страна
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Змеи бросались на людей, когда они собирали в лесу ягоды или работали в поле.
Змеи атакуют. Четырех людей после укусов ядовитых змей госпитализировали на Львовщине
На Львовщине госпитализировали 4 человек, которых укусили гадюки. Двое сейчас в реанимации.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Среди пострадавших - 12-летняя девочка и беременная женщина. Все пострадавшие - из одного горного района.
Змеи бросались на людей, когда они собирали в лесу ягоды или работали в поле.
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