На Львовщине госпитализировали четырех человек после укусов ядовитых змей (видео)

18:45, 22 июня 2018
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Среди пострадавших - 12-летняя девочка и беременная женщина. Все пострадавшие - из одного горного района.

Змеи бросались на людей, когда они собирали в лесу ягоды или работали в поле.

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