На Львовщине госпитализировали четырех человек после укусов ядовитых змей (видео)

Змеи бросались на людей, когда они собирали в лесу ягоды или работали в поле.

На Львовщине госпитализировали 4 человек, которых укусили гадюки. Двое сейчас в реанимации. Об этом говорится в сюжете ТСН. Читайте такжеЛьвовщина: двое мужчин пострадали от укусов змей Среди пострадавших - 12-летняя девочка и беременная женщина. Все пострадавшие - из одного горного района. Змеи бросались на людей, когда они собирали в лесу ягоды или работали в поле.

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