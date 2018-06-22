Двое бойцов, которые получили сложные ранения на Донбассе, до сих пор находятся в коме (видео)
16:24, 22 июня 2018Страна
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Никаких прогнозов врачи не делают.
Двое бойцов, которые получили сложные ранения на Донбассе, до сих пор находятся в коме
Двое бойцов, которые получили сложные ранения на Донбассе, до сих пор находятся в коме.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Оба мужчины в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких.
49-летний Александр попал под минометный обстрел возле Водяного. Осколки изрешетили тело.
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Никаких прогнозов врачи не делают и в отношении 20-летнего Руслана. Возле Авдеевки вражеский снайпер попал ему в голову, пуля прошила мозг. У бойца уже несколько раз останавливалось сердце, но каждый раз медикам удавалось запустить его снова.
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