Двое бойцов, которые получили сложные ранения на Донбассе, до сих пор находятся в коме (видео)

Никаких прогнозов врачи не делают.

Двое бойцов, которые получили сложные ранения на Донбассе, до сих пор находятся в коме.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Оба мужчины в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких.

49-летний Александр попал под минометный обстрел возле Водяного. Осколки изрешетили тело.

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Никаких прогнозов врачи не делают и в отношении 20-летнего Руслана. Возле Авдеевки вражеский снайпер попал ему в голову, пуля прошила мозг. У бойца уже несколько раз останавливалось сердце, но каждый раз медикам удавалось запустить его снова.