Минздрав отказался от закупки российских тест-систем для проверки донорской крови

В Минздраве подчеркнули, что по состоянию на 22 июня никаких перечислений денежных средств по этому тендеру не осуществлялось.

Министерство здравоохранения не будет закупать тест-системы для проверки крови в ООО «Диагностические системы Украины», бенефициаром которой является гражданин России.

Об этом говорится в официальной позиции Министерства здравоохранения о государственной закупке тест-систем.

«Минздрав Украины считает недопустимым спонсировать страну-агрессора любым способом. Поэтому, поскольку оказалось, что бенефициаром ООО “Диагностические системы Украины” является гражданин Российской Федерации, министерство обратилось в Crown Agents [международной компании, что помогает Украине закупать медикаменты] с просьбой перейти в этом тендере к другому поставщику», – говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что при закупке готовых тест-систем для проверки донорской крови на гепатит С, гепатит Б и сифилис международной организации Crown Agents рекомендовали ООО «Диагностические системы Украины», которое производит такие системы и предоставило лучшее ценовое предложение и успешно прошло комплексную проверку. По результатам проверки было установлено, что эта компания зарегистрирована в Украине, осуществляет деятельность и платит налоги на территории Украины согласно действующего украинского законодательства. То есть в процессе тендера не существовало никаких законных оснований не допускать компанию до тендера в соответствии с жестких процедур, направленных на обеспечение честной конкуренции среди всех проверенных поставщиков. В настоящее время Указом Президента Украины № 126/2018 от 2 мая 2018 г. в перечне юридических и физических лиц, в отношении которых применяются санкции, ни ООО «Диагностические Системы Украины», ни бенефициары компании не указаны.

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В Минздраве подчеркнули, что по состоянию на 22 июня никаких перечислений денежных средств по этому тендеру не осуществлялось.

Причиной отказа от закупки тест-систем у этого поставщика в Минздраве назвали публикации в СМИ о проведенных международной организацией Crown Agents мероприятий по закупкам тест-систем. В частности, распространялась информация относительно того, что Минздрав закупает через Crown Agents медицинские изделия в компании с российскими корнями.

«Поскольку большинство из таких публикаций содержит недостоверную информацию и ложные суждения, Минздрав Украины призывает представителей СМИ и народных депутатов ознакомиться с фактами и не способствовать распространению манипуляций», – подчеркнули в Минздраве.

В то же время, в министерстве отметили, что все учреждения медицинской помощи, могут осуществлять закупку лекарственных средств и медицинских изделий самостоятельно, проинформированы о необходимости учесть эту позицию министерства при проведении тендеров на местах.

Ранее оппозиционный Минздраву и, в частности, ее руководителю Ульяне Супрун нардеп Олег Мусий заявил, что вышеупомянутые тест-системы изготавливают в России, но маскируют их под украинские путем наклеивания русскоязычных этикеток.

ООО «Диагностические системы Украина» является дочерним предприятием ООО «НПО Диагностические системы» с российского Нижнего Новгорода. Учредителями и руководителями обоих предприятий являются граждане России – отец и сын Анатолий и Константин Буркови.