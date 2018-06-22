Хуже всего кампания по выбору своего врача проходит в Сумской области - заместитель главы Минздрава

Ежедневно примерно 200 тысяч украинцев выбирают себе врача.

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк заявляет, что хуже всего кампания по выбору гражданами врачей проходит в Сумской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Ковтонюк напомнил, что национальная кампания «Врач для каждой семьи» началась в апреле. По его словам, с этого времени уже 9,2 млн украинцев выбрали врача. «Ежедневно примерно 200 тысяч украинцев выбирают себе врача», - сообщил он.

В то же время, подчеркнул Ковтонюк, кампания проходит неравномерно по стране. Так, лидерами по количеству граждан, выбравших своих врачей, являются Винницкая, Харьковская, Полтавская, Черновицкая и Житомирская области.

В то же время среди аутсайдеров, отметил представитель Минздрава, Сумская, Черкасская, Закарпатская, Одесская и Запорожская области. «В Сумской области, к сожалению, ситуация пока что самая плохая. Очень медленно идет кампания, и это вызывает определенное беспокойство. Ведь это фактически лишение медиков лучших условий работы, лучшего дохода, а пациентов - лучшего обслуживания», - сказал Ковтонюк.

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Как сообщал УНИАН, 2 апреля в рамках медицинской реформы в Украине началась национальная кампания «Врач для каждой семьи», в рамках которой граждане могут выбрать терапевтов, педиатров или семейных врачей, учреждения которых подключились к электронной системе здравоохранения. По данным Минздрава, все услуги, которые предоставляют эти врачи, будут 100% покрываться из государственного бюджета.

С 2018 года учреждения первичной медицинской помощи, заключившие контракты с Национальной службой здоровья Украины, должны получать финансирование по новой модели - ежегодную фиксированную выплату за обслуживание каждого пациента, с которым врачи этого учреждения подписали декларации.

25 апреля Кабинет министров утвердил тариф на оплату медицинских услуг первичной медицинской помощи в размере 370 грн в год за обслуживание одного пациента.