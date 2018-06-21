В Украине зафиксирован второй случай дифтерии в этом году

Отмечается, что уровень вакцинации против дифтерии остается низким - только половина украинских детей получила защиту третьей дозой вакцины в возрасте 18 месяцев прошлого года и менее половины взрослых.

В Украине официально зарегистрировали второй случай дифтерии в этом году.

Это произошло в Рубежном Луганской области, сообщает пресс-служба Минздрава.

Поэтому Министерство здравоохранения рекомендует как можно скорее сделать необходимые прививки против дифтерии детям и взрослым.

Единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений — вакцинация для детей и ревакцинация взрослых каждые 10 лет.

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В Минздраве напомнили, что во время последней эпидемии дифтерии в Украине с 1991-го до 1998-го года, вызванного низким охватом детей вакцинацией и отсутствием ревакцинации взрослых, дифтерией заболели около 20 тысяч человек, 696 из них умерли.

Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть, даже с сывороткой остается риск смерти до 20%. Это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем и характеризуется местным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и общей интоксикацией с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.

К летальному исходу могут привести отек слизистых оболочек и блокирование дыхательных путей псевдомембранами, токсикоз, поражение сердечно-сосудистой и нервной систем и вторичные инфекции.