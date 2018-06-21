Психологи бьют тревогу из-за игромании среди детей (видео)

Из-за видеоигр дети теряют интерес к реальной жизни.

Всемирная организация здравоохранения внесла зависимость от онлайн- и видеоигр в список заболеваний.

Наиболее уязвимы перед игроманией – дети. Так, британская компания "Чайлд-вайз" подсчитала, что дети от 5 до 16 лет проводят за различными гаджетами в среднем 6,5 часов в день, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Для сравнения: 30 лет назад дети ежедневно смотрели телевизор по три часа.

Российский подросток играл в компьютер 22 дня подряд с небольшими перерывами на сон. Из-за чрезмерного увлечения геймер, у которого была серьезная травма ноги, пропустил запланированный визит к врачу. Парень умер прямо перед компьютером - у него оторвался тромб.

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В Британии родители подарили 9-летней дочери игровую приставку. Из-за видеоигры ребенок потерял интерес к учебе, спорту и балету. В конце концов родителям пришлось обратиться к психиатру, потому что она из-за онлайн-игры начала ходить в туалет под себя.

В Украине такие истории – не редкость. По словам врачей, три года назад с подозрением на игроманию обращалось примерно 15-20 пациентов за год, при этом только с начала 2018-го - около 50 пациентов.

"Проблема в самом воспитании современными молодыми родителями, потому что вместо того, чтобы уделять внимание, им легче дать гаджет ребенку, чтобы он занимался гаджетом, тем самым не трогал родителей. Что надо делать? Надо записывать ребенка в секции, занимать его теми вещами, которые ему могут быть интересны, кроме компьютера", - рассказал психолог Святослав Наявко.

Специалисты предупреждают: игроманию легче предотвратить, чем вылечить. Норма проведенного перед экраном времени для детей от 2 до 5 лет – не более часа в день. От 5 до 18 лет - не более двух часов, кроме времени, потраченного на обучение. Если же замечаете у ребенка виртуальную зависимость и преодолеть ее самостоятельно не под силу, следует как можно быстрее обратиться к врачу.