Убийственный экстрим: журналисты объяснили, почему селфи и онлайн-трансляции становятся опасными (видео)

Из-за попыток привлечь к себе внимание все чаще происходят трагедии.

Глупости, которые заканчиваются трагедиями, готовы делать дети и взрослые в прямом эфире ради популярности в социальных сетях.

Все чаще зрители таких трансляций становятся очевидцами жутких событий, говорится в сюжете ТСН.

Чтобы поразить подписчиков, люди даже разбивают друг другу головы или балансируют на краю пропасти. Но оригинальный фон может стоить слишком дорого, поэтому лучше не делать фото и видео за рулем или возле опасных животных.

В киберполиции рассказывают, что хулиганов-селферов, которые катаются в метро и залезают на поезда, отслеживают – для этого работает круглосуточная группа мониторинга.

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"В случае выявления таких фактов информация направляется в соответствующие подразделения Нацполиции. Если это касается детей – это к ювенальной превенции. Если это касается какого-то уже более взрослого хулиганства – это отправляется в уголовный розыск", - рассказал заместитель руководителя управления киберполиции Александр Паламарчук.

Мониторят там и информация о возможных самоубийцах в прямых эфирах. "Если мы это видим, мы принимаем меры для того, чтобы установить реальное местонахождение человека, чтобы спасти жизнь", - говорят правоохранители.

Психологи объясняют, что взрослые делают глупости в онлайн-трансляциях ради экстрима, а количество просмотров и лайков - это для них лишь дополнительный бонус, тогда как дети так компенсируют недостаток внимания.

"Дети делают подобные вещи, потому что в них нет возможности, очевидно, каким-то другим способом получить внимание, похвалу", - считает Елена Крушановская. А еще адеватно оценивать ситуацию мешает адреналин.

Ответственность лежит и на тех, кто эти сообщения просматривает и ставит им лайки. Достаточно просто не смотреть такие видеоролики – и тем самым перестать поощрять экстремалов рисковать жизнью.