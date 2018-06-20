Порошенко подписал закон о трансплантации органов

В документе говорится, что при жизни каждое совершеннолетнее дееспособное лицо вправе предоставить письменное согласие или несогласие на изъятие анатомических материалов из его тела для трансплантации после определения его состояния как необратимая смерть.

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране здоровья и трансплантации органов и других анатомических материалов человеку (2386-1).

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Как сообщает президентская пресс-служба, закон 1 июня был направлен на подпись главе государства, а 19 июня «возвращен с подписью от президента».

Один из инициаторов законопроекта, народный депутат и врач Ольга Богомолец на странице в Facebook, комментируя подписание закона главой государства написала: «Черной трансплантологии» в Украине пришел конец».

«Наконец более 5000 украинцев, нуждающихся в пересадке органов и тканей ежегодно, получили шанс на жизнь. А за 200 млн грн, которые мы платим Беларуси за лечение наших детей, мы сможем дома вылечить в четыре раза больше маленьких пациентов», - отметила она.

Богомолец добавила, что сейчас начинается кропотливая работа по внедрению в Украине новой современной и безопасной системы трансплантологии, которая позволит полностью избежать всех рисков по незаконной пересадке органов и сделать невозможной «черную трансплантологию».

«С созданием Единого реестра доноров и реципиентов пересаживать органы от людей и людям, которые не внесены в реестр, станет невозможным. В законе предусмотрена презумпция несогласия - невозможно будет забрать органы у человека, если он не дал на это свое письменное согласие при жизни или запретил такое изъятие - данные об этом также будут храниться в реестре, и никто не сможет изменить волю человека», - отметила Богомолец.

По ее словам, донорами не смогут стать неопознанные лица, погибшие от насильственной смерти и в зоне АТО/ООС, а также дети-сироты. Стать донорами смогут только лица, которые сознательно предоставили письменное согласие на посмертное донорство, или, если человек не оставил никакого волеизъявления, решение об этом могут принять его ближайшие родственники.

«Наконец, трансплантации на 100% будут финансироваться государством, и это окончательно выбивает почву из-под ног «черных трансплантологов», - подчеркнула депутат.

Она утверждает, что с принятием этого закона вообще исчезает потребность в поиске незаконных способов пересадки органов.

«Ведь если раньше механизм сбора и пересадки органов отсутствовал, и большинство больных умирали, не дождавшись трансплантации, то теперь - после создания реестра - добровольных доноров должно стать больше, чем нужно», - написала Богомолец.

По её объяснению, реципиенту достаточно быть внесенным в будущий реестр, и Единая государственная информационная система автоматически подберет иммунологически совместимого донора и реципиента, а трансплант-координаторы по всей Украине организуют процесс забора, перевозки и пересадки органов человеку, который в этом нуждается.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Верховная Рада приняла закон «О применении трансплантации анатомических материалов человеку» (регистрационный номер 2386-я-1).

За это решение проголосовали 255 народных депутатов Украины.

В законе определяется, что трансплантация осуществляется на следующих принципах: добровольности; гуманности; анонимности; предоставления донорских органов потенциальным реципиентам по медицинским показаниям; бесплатности (кроме гемопоэтических стволовых клеток); соблюдения очередности (кроме семейного и перекрестного донорства); достойного отношения к телу человека в случае посмертного донорства.