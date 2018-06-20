Минздрав запустил приложение с перечнем бесплатных лекарств для стационара (видео)

Минздрав презентовал новый модуль бесплатного мобильного приложения "Ліки Контроль", позволяющий пациентам проверить наличие назначенных врачом препаратов в Национальном перечне основных лекарственных средств.

Министерство здравоохранения запустило мобильное приложение под названием "Ліки Контроль".

В нем - список из 427 препаратов, которые государство бесплатно гарантирует пациентам во время лечения в стационаре, говорится в сюжете ТСН.

Каждое медучреждение закупает из этого списка краткий перечень в соответствии со своим профилем. Если за препараты из перечня требуют деньги в больнице - в приложении сразу же можно будет заполнить жалобу. Она попадет к главному врачу и в Минздрав.

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"Каждый пациент должен осознавать, какие лекарства ему гарантирует государство. Он должен получить их в полном объеме на весь курс лечения. Каждый врач в больнице знает, что есть в коротком списке лекарств, которыми он может лечить своего пациента. Благодаря новому модулю в программе "Ліки Контроль" пациенты смогут узнать, какие препараты им гарантируются бесплатно и выяснить, не забыли ли о них сказать в больнице", - отметил заместитель и.о. министра здравоохранения Роман Илык, передает пресс-служба Минздрава.

Кроме того, приложение помогает узнать все подробности о нужных лекарствав сразу возле аптечного окошка или в кабинете врача, а именно:

- проверить, входят ли нужные пациенту препараты в программу "Доступные лекарства" и в Нацперечень;

- найти дешевле, однако столь же эффективные аналоги лекарств;

- ознакомиться с официальными инструкциями применения препаратов;

- проверить лекарство визуально на предмет подделки.