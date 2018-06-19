В Украине за неделю корью заболели около 1,4 тысячи человек

С начала года число заболевших составляет почти 22 тысяч человек, из которых 13 тысяч - дети.

В Украине за период с 12 по 19 июня (24-я неделя 2018 года) корью заболели 1401 человек, из которых 560 взрослых и 841 ребенок.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, ссылаясь на оперативные данные.

Отмечается также, что с начала года в стране корью заболели 21 894 человека, среди которых 8857 взрослых и 13037 детей.

По данным Центра, больше всего людей заболели корью во Львовской области (всего 3428 человек: 1042 взрослых и 2386 детей), Закарпатской (всего 2633 человека: 475 взрослых и 2158 детей), Ивано-Франковской (всего 2422 человека: 698 взрослых и 1724 ребенка), Одесской (всего 1880 человек: 924 взрослых и 956 детей), Киеве (всего 1560 человек: 965 взрослых и 595 детей) и Черновицкой (всего 1202 человек: 398 взрослых и 804 ребенка) областях.

За это время от осложнений кори умерло одиннадцать человек: семеро детей и четверо взрослых.

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Как сообщал УНИАН, 12 июня пресс-служба Министерства здравоохранения Украины сообщила, что с начала года корью в Украине заболели уже 20 553 человека: 8331 взрослый и 12 222 ребенка.

Сообщалось об 11 умерших (семеро детей и четверо взрослых) от осложнений болезни.

За предыдущую неделю корью заболели 1345 человек: 523 взрослых и 822 ребенка.

В Министерстве напомнили, что начнут вакцинацию взрослых в группах риска.

"В настоящее время утверждается порядок проведения иммунизации взрослых и определяются группы, которых будут вакцинировать бесплатно, о чем Министерство здравоохранения проинформирует отдельно", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в Минздраве отметили, что вакцина против кори есть в наличии во всех регионах.

"Для прививок КПК (корь, паротит, краснуха - УНИАН) в Украине сейчас поставляется вакцина "Приорикс" производства «Глаксо Смит Кляйн»- она качественная, эффективная и безопасная, предоставляется государством бесплатно. По состоянию на 7 июня 2018 года в Украине есть 909 тыс. доз вакцин, также ожидаются дальнейшие поставки вакцины КПК", - добавили в министерстве.