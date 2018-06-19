Названы шесть причин, почему каждой паре нужен хороший секс

Секс повышает уровень удовлетворенности жизнью, способствует похудению, снижает стресс, улучшает производительность труда и многое другое.

Без здоровой сексуальной жизни не будет счастливых отношений. И дело здесь не в пресловутом "супружеском долге", а в необходимости переживать максимальную близость (слияние) с другим человеком — ничто другое, кроме секса, этого не даст.

Названы шесть причин, по которым для любой пары критически важно заниматься сексом, передает ТСН.

Наслаждение

Секс — это, прежде всего, наслаждение. Наслаждение близостью, наслаждение друг другом. Если партнеры не принимают своей сексуальности или испытывают сильные чувства стыда и вины, они не могут раскрыться в сексе в полной мере. Они закрыты и скованы. Не принимают свое тело, боятся тела партнера. Они не могут получать того наслаждения, которое могли бы получать. Соответственно, наслаждение снижается, а вместе с ним снижается радость и удовлетворенность отношениями.

Укрепление отношений

Если партнеры могут наслаждаться друг другом, в теле происходят процессы, которые укрепляют отношения. Интересно, что даже в самый благоприятный период возможность зачатия ребенка у людей составляет лишь 25%. Зачем природе закладывать столь низкую вероятность оплодотворения? Скорее всего, чтобы пара успела создать действительно близкие отношения.

Важно, чтобы была создана стойкая пара, которая будет заботиться о потомстве, поскольку человеческому детенышу нужно много времени для развития. То есть, сексуальные отношения нужны не только для того, чтобы родить детей, но и, в первую очередь, чтобы наслаждаться и общаться друг с другом.

В животном мире, к слову, сексуальные отношения происходят лишь в период овуляции. Когда у самки овуляция, самец начинает ее "замечать". В остальное время она ему в целом не интересна. Хотя уже у сложных приматов, гоминидов, наиболее приближенных к людям, секс существует не только для продолжения рода, но и для удовольствия.

Близость

Чем больше люди занимаются сексом, тем сильнее между ними близость. А чем сильнее близость, тем больше у пары выделяется гормона окситоцина. Окситоцин еще называют гормоном любви, близости и отношений. Чем выше окситоцин, тем сильнее пара.

Правда, есть одно "но" — важна не только частота секса, но и его качество. Чтобы секс укреплял отношения, между людьми должно быть глубинное общение, сонастройка друг на друга. Если же секс механический, окситоцина выделяется гораздо меньше, происходит банальная сексуальная разрядка. Такой секс не воспринимается на уровне мозга как настоящая близость. И чаще всего это говорит о том, что отношения начинают ухудшаться.

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Дело здесь не в пресловутом "супружеском долге", а в необходимости переживать максимальную близость (слияние) с другим человеком — ничто другое, кроме секса, этого не даст

Важно, что женская половая система устроена так, что при наличии оргазмов либидо у женщины повышается. Выделяются гормоны, в том числе тестостерон, благодаря которым ее влечение к мужчине растет. То есть, чем больше оргазмов, тем выше либидо у женщины. То же самое касается ласк — если партнер ласкает партнершу, ее привязанность к нему растет (опять же, выделяется окситоцин).

Укрепление физиологического и психологического здоровья

Иногда мы можем использовать секс не только для продолжения рода или разрядки, но и для снятия стресса, для общения. Это улучшает психическое и физическое состояние человека. Секс — это универсальное средство для снятия стресса и даже снижения соматических болей. Например, секс при менструации и головных болях у женщин снижает болевые ощущения. Поэтому если у партнеров нет каких-либо предубеждений на этот счет, они могут использовать секс, чтобы помочь друг другу.

Новый уровень секса

Именно в партнерских отношениях секс раскрывается в полной мере. Он становится настоящим наслаждением. При случайном, спонтанном сексе тоже можно испытать сильное удовольствие, но чаще всего оно будет чисто механическим. А это не сравнимо с наслаждением, основанном на глубокой эмоциональной близости. В хороших отношениях секс, как вино — со временем становится только лучше. Особенно если нет стыда, вины, предубеждений и люди постоянно работают над отношениями.

Дети

Ребенок — это материализованная любовь. Поэтому когда пара готова морально и физически стать родителями, это очень усиливает близость. Люди готовятся к тому, чтобы выйти на новый уровень в отношениях. И это очень большое наслаждение, большая близость. И тогда, когда появится ребенок, пара может легко справиться с перебоями в сексе, усталостью и прочими трудностями, связанными с появлением малыша.

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