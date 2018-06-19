Минздрав просит проверить противоправные действия сотрудников "Охматдета"

Основанием для обращения стали результаты внутренней проверки больницы.

Министерство здравоохранения Украины обратилось в правоохранительные органы с просьбой проверить факты нарушений в больнице «Охматдет».

«Письмо в Национальную полицию, Национальное антикоррупционное бюро и Генеральную прокуратуру направили сегодня, 19 июня. Минздрав Украины призывает соответствующие органы провести проверку возможных противоправных действий сотрудников НДСБ «Охматдет» и принять необходимые меры», - сообщила пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, основанием для такого обращения стали результаты внутренней проверки больницы и факты, обнародованные в СМИ.

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В частности, Минздрав Украины призывает правоохранительные органы проверить получение неправомерной выгоды должностным лицом «Охматдета», злоупотребления служебным положением и другие правонарушения.

В письме к правоохранителям, обнародованном на сайте Минздрава, говорится, что согласно информации в СМИ, родителей пациентов заставляли покупать дорогостоящие препараты, которые были в наличии на складах больницы. Отмечается, что это подтверждается результатами внутренней проверки НДСБ «Охматдет».

«Согласно предварительному анализу заявок на закупки за счет средств государственного бюджета на 2018 год, предоставленных НДСБ «Охматдет», и состояния использования лекарственных средств в указанной больнице по программе «Детская онкология» установлены факты завышения потребности в наиболее дорогих лекарствах на 7812 единиц (что эквивалентно 63,8 млн грн при расчете по ориентировочным ценам) относительно среднегодового потребления и наличия 8129 единиц просроченных лекарственных средств на общую сумму более 10 млн грн. Учитывая изложенное, на основании статей 60, 214 УПК Украины Минздрав Украины просит дать правовую оценку приведенным фактам», - говорится в письме Министерства здравоохранения.