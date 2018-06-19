Коррупционная афера: журналисты объяснили, что скрывает запрет рекламы лекарств на ТВ (видео)

Минздрав не хочет на сегодняшний день выдавать разрешения на рекламу, это несет коррупционные риски. И предлагает другую модель: контролировать эфиры, а если есть нарушения - жаловаться в Нацсовет.

Влияние на телеканалы перед президентскими выборами - одна из стратегий штаба Порошенко. Для давления на медиа, рассказывают журналисты, придумывают десятки вариантов, например, снижение доходов каналов из-за ограничения рекламы.

Почему-то именно перед выборами Украине крайне нужно ограничить рекламу лекарственных средств в СМИ. И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун якобы переживает, что реклама нередко вводит людей в заблуждение. И именно поэтому эту рекламу надо взять под жесткий контроль, говорится в сюжете программы "Гроші".

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Так, в Министерстве здравоохранения Украины уже разработали специальный законопроект, предлагающий убрать из эфира рекламу, в которой рассказывается об "особом" эффекте от приема того или иного лекарственного средства.

Есть и другой законопроект - депутатский, более кардинальный: предусматривает согласование Минздравом рекламных текстов о лекарствах. Нардепы сами признают, что они оставляют 100-процентную коррупционную лазейку.

В свою очередь, Минздрав не хочет на сегодняшний день выдавать разрешения на рекламу, это несет коррупционные риски. И предлагает другую модель: контролировать эфиры, а если есть нарушения - жаловаться в Нацсовет.

"За кадром остается сверхважная деталь: процентов 40 всех рекламных доходов крупных телеканалов - реклама лекарств", - рассказали журналисты и добавили, что таким образом можно лишить СМИ финансирования.

Ранее в Минздраве заявляли, что реклама лекарственных средств на украинском телевидении побуждает украинцев к самолечению.