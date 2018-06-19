Пугающая статистика: смертность в Украине превысила рождаемость почти в два раза (инфографика)

Согласно данным за первые четыре месяца 2018 года, на 100 умерших приходится 54 рожденных.

Число умерших в Украине на конец апреля 2018 года превышает число рожденных почти в два раза.

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Как свидетельствуют данные экспресс-выпуска Госстата, число умерших превышает число рожденных: на 100 смертей – 54 новорожденных.

Кроме того, сообщается, что в течение января-апреля 2018 года численность населения Украины сократилась на 85,7 тыс. человек и на 1 мая составила 42,3 млн человек.

Ранее УНИАН сообщал, что численность населения Украины до 2050 года может снизиться на более чем 6 млн людей - до 36,4 миллионов людей.