Москаль снова раскритиковал Супрун: назвал "просроченной", а ее реформу - "путем в морг"
По мнению главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, медицинская реформа и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун - путь в никуда.
"Ее реформа - это путь в никуда, здесь и разговаривать нечего. Это путь в морг или на судмедэкспертизу", - заявил он в интервью "Обозревателю".
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По словам главы Закарпатской ОГА, Супрун не легитимна согласно действующему законодательству.
"У нас такой должности, как и.о. министра нет. Любое ее распоряжение может быть обжаловано в суде, и судом будет отменено. Она уже на два с чем-то года "просроченная"... У меня много чего есть ей сказать, но я думаю, что это в украинское языковое пространство не впишется. Чемодан - аэропорт - Чикаго! Чем скорее, тем больше мы сохраним жизней украинцев", - подытожил Москаль.
Напомним, ранее председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля возмутило заявление и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены должным образом. Он ее назвал "еб***той".