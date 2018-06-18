Москаль снова раскритиковал Супрун: назвал "просроченной", а ее реформу - "путем в морг"

По словам Москаля, в реформе Супрун нет никаких положительных моментов.

По мнению главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, медицинская реформа и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун - путь в никуда.

"Ее реформа - это путь в никуда, здесь и разговаривать нечего. Это путь в морг или на судмедэкспертизу", - заявил он в интервью "Обозревателю".

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По словам главы Закарпатской ОГА, Супрун не легитимна согласно действующему законодательству.

"У нас такой должности, как и.о. министра нет. Любое ее распоряжение может быть обжаловано в суде, и судом будет отменено. Она уже на два с чем-то года "просроченная"... У меня много чего есть ей сказать, но я думаю, что это в украинское языковое пространство не впишется. Чемодан - аэропорт - Чикаго! Чем скорее, тем больше мы сохраним жизней украинцев", - подытожил Москаль.

Напомним, ранее председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля возмутило заявление и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены должным образом. Он ее назвал "еб***той".