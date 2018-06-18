Без очередей: в Киеве стартовала экспериментальная е-регистрация новорожденных (видео)
Несколько минут - и свидетельство о рождении ребенка у мамы в руках.
В Киеве стартовала электронная регистрация новорожденных в родильном доме, передает "5 канал".
Никаких очередей – необходимо лишь согласие родителей и документы: паспорт, идентификационный код, а также свидетельство о браке. Процедура происходит при участии специалиста, который вносит данные о малыше с помощью планшета.
Читайте такжеМуниципальная няня и baby-box: Кабмин придумал, как поднять рождаемость
Услуга бесплатная. Пилотный вариант электронной регистрации пока что действует только в роддоме №5 столицы. Если эксперимент себя оправдает – электронную регистрацию новорожденных введут по всей стране. С ее помощью можно будет и записывать ребенка в очередь в детский сад.
"Мы предоставляем сопутствующие услуги, это оформление государственной помощи при рождении ребенка. Также непосредственно наш сотрудник консультирует маму или отца, помогает заполнить соответствующую анкету и отправить ее на портал Министерства социальной политики, и получить эти средства на свою платежную карточку", – отметил министр юстиции Украины Павел Петренко.