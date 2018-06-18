Без очередей: в Киеве стартовала экспериментальная е-регистрация новорожденных (видео)

С помощью услуги, если эксперимент себя оправдает, можно будет и записывать ребенка в очередь в детский сад.

Несколько минут - и свидетельство о рождении ребенка у мамы в руках.

В Киеве стартовала электронная регистрация новорожденных в родильном доме, передает "5 канал".

Никаких очередей – необходимо лишь согласие родителей и документы: паспорт, идентификационный код, а также свидетельство о браке. Процедура происходит при участии специалиста, который вносит данные о малыше с помощью планшета.

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Услуга бесплатная. Пилотный вариант электронной регистрации пока что действует только в роддоме №5 столицы. Если эксперимент себя оправдает – электронную регистрацию новорожденных введут по всей стране. С ее помощью можно будет и записывать ребенка в очередь в детский сад.

"Мы предоставляем сопутствующие услуги, это оформление государственной помощи при рождении ребенка. Также непосредственно наш сотрудник консультирует маму или отца, помогает заполнить соответствующую анкету и отправить ее на портал Министерства социальной политики, и получить эти средства на свою платежную карточку", – отметил министр юстиции Украины Павел Петренко.