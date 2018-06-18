В Харькове 13-летняя девушка отравилась таблетками для похудения
18:34, 18 июня 2018Страна
85 0
Сейчас медики оценивают состояние ее здоровья как удовлетворительное.
В Харькове 13-летняя девушка отравилась таблетками для похудения / фото dpchas.com.ua
Правоохранители в Харькове устанавливают обстоятельства отравления 13-летней девочки препаратами для похудения.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"Предварительно установлено, что 13-летняя девочка по месту жительства выпила таблетки с целью похудения", - отметили в полиции.
Читайте такжеЧерез Украину пытались незаконно перевезти партию сильнодействующих препаратов
После приема препаратов ей стало плохо и ее в тяжелом состоянии доставили в реанимации Харьковской областной детской клинической больницы.
Сейчас медики оценивают состояние ее здоровья как удовлетворительное.
Событие внесли в журнал единого реестра заявлений и сообщений.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter