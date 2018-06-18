В Харькове 13-летняя девушка отравилась таблетками для похудения

Сейчас медики оценивают состояние ее здоровья как удовлетворительное.

Правоохранители в Харькове устанавливают обстоятельства отравления 13-летней девочки препаратами для похудения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Предварительно установлено, что 13-летняя девочка по месту жительства выпила таблетки с целью похудения", - отметили в полиции.

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После приема препаратов ей стало плохо и ее в тяжелом состоянии доставили в реанимации Харьковской областной детской клинической больницы.

Сейчас медики оценивают состояние ее здоровья как удовлетворительное.

Событие внесли в журнал единого реестра заявлений и сообщений.