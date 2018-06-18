В Харькове 13-летняя девушка отравилась таблетками для похудения

18:34, 18 июня 2018
Страна
85 0
В Харькове 13-летняя девушка отравилась таблетками для похудения / фото dpchas.com.ua

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Предварительно установлено, что 13-летняя девочка по месту жительства выпила таблетки с целью похудения", - отметили в полиции.

Читайте такжеЧерез Украину пытались незаконно перевезти партию сильнодействующих препаратов

После приема препаратов ей стало плохо и ее в тяжелом состоянии доставили в реанимации Харьковской областной детской клинической больницы.

Сейчас медики оценивают состояние ее здоровья как удовлетворительное.

Событие внесли в журнал единого реестра заявлений и сообщений.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Харків#полиция Харькова