В Украине планируют ввести профессиональное лицензирование врачей

Процесс лицензирования хотят начать в этом году и завершить до 2024 года.

Министерство здравоохранения Украины планирует ввести профессиональное лицензирование врачей на законодательном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на брифинге и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, система лицензирования призвана обеспечить предоставление пациентам качественных услуг, а также усилить ответственность врача.

"Врач не должен угождать или кого-то убеждать, он должен показать свою лицензию о том, что он имеет право осуществлять свою деятельность», - отметила Супрун.

Она сообщила, что предполагается 5-летний переходный период - до 2024 года, в течение которого врачи будут получать лицензии.

«Будет экзамен, который нужно будет сдать. И также эти врачи (из названных стран - УНИАН) тоже смогут работать у нас без бюрократических проблем», - объяснила Супрун.

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При этом она отметила, что экзамен врачи будут сдавать Лицензионному совету при Минздраве.

"Будет специфический единый экзамен. У нас при Минздраве будет лицензионный совет, который будет состоять из 30 врачей, которые будут избраны по конкурсу. Каждый раз, на каждом заседании будет происходить ротация семи - девяти именно тех, кто будет принимать решение, получит ли человек лицензию или не получит», - заявила Супрун.

В то же время она подчеркнула, что систему лицензирования в Украине еще нужно принять на государственном уровне.

"Однако эта новая концепция лицензирования не существует в законодательстве Украины. Мы хотим внедрить его на уровне закона, чтобы это признание было на высшем уровне в нашей стране. И хотим, чтобы мы начали этот процесс лицензирования уже в конце этого года", - сказала Супрун.

Она добавила, что профессиональное лицензирование вводит личную ответственность врача за своего пациента.

«Профессиональная лицензия ликвидирует коллективную безответственность, которая сейчас существует. Лицензирование вводит личную ответственность каждого врача за каждого пациента», - добавила министр.

Супрун уточнила, что пациент сможет в случае необходимости написать жалобу на врача, которая будет основанием для рассмотрения вопроса даже о прекращении его лицензии.