В Минздраве планируют создание сети экстренного реагирования по оказанию медпомощи

В ведомстве предлагают обеспечить людные места дефибрилляторами и медицинскими жгутами.

В рамках реформирования системы экстренной медицинской помощи Министерство здравоохранения предусматривает создание сети экстренного реагирования из числа людей различных сфер деятельности, которые на месте трагедии или внезапной болезни смогут безотлагательно оказать медицинскую помощь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она отметила, что Минздрав хочет улучшить нашу систему экстренной помощи «с того момента, когда есть звонок, до того, как пациента привезут в больницу».

«Создаем сеть экстренных реагировщиков - это люди, которые учатся оказывать экстренную помощь в самом моменте, когда есть драма или заболевание. Это пожарные, спасатели, полицейские, водители, пилоты, машинисты и другие, кто может быть рядом. Также первую базовую помощь должны уметь оказывать воспитатели, учителя, социальные работники», - отметила Супрун.

«Надо также, чтобы были в людных местах дефибрилляторы и жгуты», - добавила она.

Читайте такжеСупрун разрушила три мифа, из-за которых страдают желудки украинцев

Глава Минздрава сообщила, что для улучшения системы экстренной медицинской помощи создается новая система диспетчеризации.

«Это и ІТ-инфраструктура, и сеть экстренных реагирований при участии парамедиков и экстренных медицинских техников, оказывающих высококвалифицированную помощь», - сказала Супрун.

Она обратила внимание на то, что в рамках реформы вводятся новые профессии - это парамедик и экстренный медицинский техник, который находится на уровне парамедика - это 3 года обучения в медицинском колледже или университете.

«Каждый водитель пройдет такое обучение, поскольку сейчас многие водители не учатся догоспитальной помощи и не могут помочь», - отметила и.о. министра.

По ее словам, обучение и повышение квалификации пройдут все те медработники, которые сейчас работают в бригадах экстренной помощи.

«И с тем будет повышение зарплаты и их статуса», - отметила Супрун.

Она подчеркнула и важность быстрой доставки больного в медицинское учреждение, в этом вопросе Минздрав намерен наладить сотрудничество с полицией.

«Чтобы пропускали «скорую», будем общаться с МВД. Если нет сопровождения, то хотя бы чтобы они штрафовали тех, кто не разрешают проехать машине «скорой», - пояснила Супрун.