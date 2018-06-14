В Киеве во время родов умерла 35-летняя женщина (видео)

По предварительному заключению вскрытия, умершей приписали ишемическую болезнь сердца.

В столичном роддоме на Красном Хуторе умерла 35-летняя Ольга Иванова.

Как говорится в сюжете ТСН, ее ребенка удалось спасти. Дима и Оля были знакомы 20 лет, три года встречались, а в феврале поженились. Дима рассказал, что все 9 месяцев беременность любимой протекала без проблем, а роддом выбрали по месту жительства.

В минувшую пятницу они уже там были, анализы были в норме, их отпустили домой, а уже в субботу к вечеру у Оли началось кровотечение. Врачи начали делать кесарево сечение, мужа вывели в коридор. "Нам объяснили, что могли подобрать трубки для наркоза, поэтому делали наркоз просто маской, другой наркоз через укол не могли делать. Достали ребенка, положили мне на грудь, она там полежала полчаса. В какой-то момент начали все бегать", - вспоминает он.

Читайте такжеВ Украине растет количество случаев "завезенной" малярии

Потом мужу сказали, что его жена захлебнулась рвотными массами. "Мне объяснили, что масса попала в легкие, желудочные соки все сжигают. Человека мы не вернем, но чтобы больше никто не потерял своей жизни, своего счастья", - пояснил Дмитрий.

По предварительному заключению вскрытия, умершей во время родов женщине приписали ишемическую болезнь сердца, но ее старшая сестра Александра убеждает, что у Оли не было проблем с сердцем. "Это все фигня, извините", - характеризует она выводы медиков. Олю она вспоминает за день до смерти здоровой и счастливой, а виновниками смерти роженицы считает врачей.

Медицинские руководители объясняют, что за жизнь пациентки боролись более 15 специалистов, в каждом из которых они уверены, как и в правильности решения о кесаревом сечении. "Они ее осмотрели и срочно по жизненным показателям прооперировали. Все документы на рассмотрении в судебно-медицинской экспертизе, это независимая экспертиза", - пояснила заместитель директора медучреждения Светлана Гончарук.