В Украине растет количество случаев "завезенной" малярии

В Украине ежегодно регистрируют в среднем около полусотни случаев так называемой "завезенной" малярии.

Двое людей умерли в этом году в Украине от малярии – больные просто поздно обратились за помощью. Еще девятерых удалось спасти.

Как говорится в сюжете ТСН, один из спасенных - Кумар, студент из Индии, будущий стоматолог. Малярией он заболел уже во второй раз. Первый раз еще дома, в Индии, а в Украине произошел рецидив. Здешние врачи с малярией ранее не сталкивались, поэтому на диагностику ушло несколько дней. Заразить однокурсников он не мог, потому что болезнь передается только комарами.

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Еще один, кто пережил малярию, - Юрий. Он объездил чуть ли не весь мир - неизведанные земли планеты это его стихия и всегда был готов к опасности.

Прививки от малярии не существует. Таблетки для профилактики он не пил, в Украине они не сертифицированы. В джунглях пользовался противомалярийными браслетами. Когда после Мадагаскара у него повысилась температура, Юрий самостоятельно лечил простуду.

"Мне звонит жена, спрашивает, все ли у меня хорошо. Я говорю, что все хорошо, и начинаю говорить на немецком языке, который я никогда не знал. Ответил, посмотрел на телефон и после этого открыл глаза через две недели", - рассказывает мужчина.

Выйти из малярийной комы - это просто чудо. А еще профессионализм врачей и наличие препаратов вытащили Юрия с того света.

«В Украине ежегодно регистрируют в среднем около полусотни случаев так называемой "завезенной" малярии. Мы все в зоне риска. Половина населения планеты рискует заболеть малярией. Комары путешествуют в чемоданах самолетами далеко за пределы своего привычного ареала. В Украине есть семь из полутора сотен разновидностей малярийного комара и нас спасает только отсутствие постоянного очага инфекции», – отмечается в сюжете.

Главные признаки – лихорадка и высокая температура. Поэтому болезнь часто путают с простудой.

Охотникам на экзотику врачи советуют не терять бдительность в течение двух лет после последнего визита в потенциально опасные страны. При повышении температуры нужно не лечить простуду самостоятельно, а сдать кровь на малярию.