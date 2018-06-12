Как сохранить молодость кожи: советы на каждый день (видео)

Названы простые правила, которые помогут держать кожу в тонусе долгие годы.

С течением времени наша кожа видоизменяется: появляются мелкие морщины и пигментные пятна, исчезает упругость. Именно лицо чаще всего показывает возраст женщины.

Для того, чтобы держать кожу в тонусе и замедлить процесс старения, уже не будет хватать привычного увлажнения и очистки. Как стареть красиво, говорится в рекомендациях на сайте 1+1.

1. Спать не менее 8 часов в сутки. Сон - период активных обменных процессов в нашем организме. Помните, что самый полезный сон длится с 23:00 до 01:00. Именно в это время вырабатывается важный гормон для здоровья нашей кожи - мелатонин. Он обеспечивает упругость и молодость.

2. Выбирать качественные косметические средства. В свою молодость нужно инвестировать. Вам больше не поможет один увлажняющий крем на все случаи жизни. Пользуйтесь дневными и ночными видами кремов, время от времени делайте пилинг или легкий скраб, тщательно очищайте кожу после снятия макияжа и не забывайте о зоне под глазами.

3. Пить 2 л воды в день. Важно увлажнять кожу не только снаружи, но и изнутри. Пейте не меньше 2 л воды в день, а также регулярно увлажняйте и проветривайте комнату.

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4. Пользоваться SPF-средствами. С началом лета кожа требует все большей защиты от ультрафиолетовых лучей. Увлажняющие кремы не всегда имеют SPF-фильтры, поэтому так важно подобрать свое идеальное SPF-средство, которое надежно будет защищать от вредных солнечных лучей. Не стоит думать, что солнцезащитными кремами нужно пользоваться только во время похода на пляж, ведь в течение длительного пребывания на улицах города наша кожа подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей. Кроме того, помните, что простой тональный крем или пудра не способны полноценно защитить вашу кожу, если они не содержат SPF-фильтры.

5. Заниматься фейс-билдингом. После 25 лет важно тренировать не только мышцы тела, но и лица. В первую очередь подвергается старению шея, зона подбородка и кожа вокруг губ. Простые упражнения фейсбилдинга помогут держать кожу лица в тонусе.

6. Контролировать свои эмоции. Широкая улыбка, нахмуренные брови, сжатые губы - все это стимулирует появление глубоких морщин на лице. Важно научиться держать свои эмоции под контролем и не показывать их на своем лице. Следите за выражением своего лица и оставайтесь красивой.

7. Консультироваться со специалистом. Раз в месяц особенно важно баловать свою кожу. Посещайте врача-косметолога и дерматолога, чтобы следить за любыми изменениями вашей кожи.

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