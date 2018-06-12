Скандал из-за заявления зама Супрун: Гройсман предложил Линчевскому в нерабочее время помогать онкобольным

"Найдите хоспис, онкобольницу - в нерабочее время как профессиональный врач и добрый человек - помогите и поддержите", - заявил Гройсман.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман высказал заместителю министра здравоохранения Александру Линчевскому предложение о возможной помощи больным в онкобольницах и хосписах в свободное от работы время.

Как сообщает Правительственный портал, об этом Гройсман сказал во время встречи с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун и Линчевским, на которой обсуждалась ситуация вокруг комментария результатов отчета Счетной палаты по лечению онкобольных за рубежом.

Премьер-министр сказал, что знает Линчевского как врача, практика, который сталкивается с разными ситуациями.

«Было бы хорошо, если бы ваши дальнейшие шаги дали всем понимание, кто вы есть на самом деле, какие у вас взгляды, принципы и моральные качества - на конкретных действиях», - сказал премьер.

В ответ Линчевский выразил сожаление по поводу того, что его слова, взятые с закрытого заседания, были искажены, хотя на самом деле речь шла как раз о защите программы помощи онкобольным.

«Я остаюсь врачом. В свободное, вне министерства, время я работаю в больнице, вижу пациентов каждый день. Годы учебы и работы посвящены помощи пациентам - независимо от того, что говорят вокруг. Я работал и остаюсь работать врачом», - сказал Линчевский.

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Глава правительства заявил, что говорить можно много, но есть действия. «Предлагаю больше уделить внимания в вашей профессиональной деятельности как врача уходу, сопровождению и лечению онкобольных. Это проявит все ваши качества и не будет других толкований ваших слов. Можно говорить много, но есть действия. Найдите хоспис, онкобольницу - в нерабочее время как профессиональный врач и добрый человек - помогите и поддержите. А тем, кто говорил о вас, я предложил бы посмотреть на вас с другой стороны, и затем сделал бы выводы. Я хочу здесь справедливости», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее в Интернете разгорелся скандал из-за слов Линчевского по поводу лечения онкобольных украинцев за рубежом. Выдержку из стенограммы выступления Линчевского на заседании Счетной палаты привел Онкологический портал Украины.

Линчевский заявил, что слова из его выступления на заседании Счетной палаты, которые оскорбили онкобольных, были вырваны из контекста и не отражают позицию министерства.

11 июня Супрун сообщила, что Комиссия высшего корпуса государственной службы не нашла в действиях Линчевского дисциплинарного проступка.