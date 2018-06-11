"Они все умрут": дисциплинарная комиссия не увидела нарушений в высказываниях замглавы Минздрава Линчевского (видео)

С одной стороны, в высказываниях заместителя Супрун они не видят дисциплинарного проступка. С другой - в комиссии считают, что чиновник нарушил этические нормы.

Государственная дисциплинарная комиссия не пришла к единому выводу относительно высказываний заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского.

Об этом говорится в сюжете ТСН. С одной стороны, в высказываниях заместителя Супрун они не видят дисциплинарного проступка. С другой - считают, что чиновник нарушил этические нормы. Теперь окончательное решение будет принимать Кабинет Министров. Сама же комиссия предлагает Кабмину закрыть закрыть дисциплинарное производство в отношении чиновника.

Как сообщалось, ранее в Интернете разгорелся скандал из-за слов Линчевского по поводу лечения онкобольных украинцев за рубежом. Выдержку из стенограммы выступления Линчевского привел Онкологический портал Украины.

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«Относительно эффективности. Относительно нерезультативности и неэкономности использования денег. В сухом остатке - 25% пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы - 0%. Эти проблемы. То есть эти онкологические заболевания, которые, собственно нуждаются в трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продлевает жизнь неопределенно долго», - говорилось в опубликованной выдержке из стенограммы.

Линчевский заявил, что слова из его выступления на заседании Счетной палаты, которые оскорбили онкобольных, были вырваны из контекста и не отражают позицию министерства.

После этого активисты и пациенты требовали уволить Линчевского. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил открыть в отношении Линчевского дисциплинарное производство.