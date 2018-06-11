Эпидемия самоубийств: психиатр рассказал, какие люди склонны к суициду (видео)

Для человека с психическими проблемами семья должна стать разрядкой, психотерапией.

Весь мир обсуждает случаи самоубийства, произошедшие за последнюю неделю: известная дизайнер Кейт Спейд, популярный американский телеведущий и фудблогер Энтони Бурден, сестра королевы Нидерландов Инес Соррегьета.

Кейт Спейд была в шаге от развода, перед смертью оставила предсмертную записку для дочери, в которой она попросила дочь не винить себя, а спросить у отца. Как распознать склонность к самоубийству, в студии "Сніданку з 1+1" рассказал Олег Чабан, психиатр Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте №1.

"Что такое семья для человека, у которого есть уже психологические проблемы или психические? Это психотерапия, разрядка "какая я уставшая, давай посидим, отдохнем, секс и так далее". Заряжаясь искусственными улыбками, беготней, ответственностью и так далее, не имея разрядки, а Кейт Спейд уже отдельно от мужа жила, для женщины это очень травматическая ситуация, которая стала последней каплей к суициду. Рецепт – поддержка близких, увидеть депрессию в глазах, которые как будто говорят "как меня уже это достало", - говорит психиатр.

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Фудблогер Энтони Бурден принимал инъекционные наркотики, эта зависимость преследовала его, убежден врач.

"Эти люди эмоционально уязвимы из-за того, что пришли туда, где постоянно надо себя демонстрировать. Другой вопрос – они уже что-то начали решать, без всяких наркотиков, начали компенсировать проблемы, которые с детства каждый влечет за собой. Нас подкупают эти атрибуты - "улыбки и миллионы", но их уязвимость осталась - они жестко конкурируют друг с другом, переживают за рейтинги", - говорит Чабан.

Популярное издание The New Yorker посвятило теме самоубийств аналитическую статью под названием "Предотвратить трагедию". В ней психиатр Виктор Шварц утверждает, что самоубийство – это следствие неблагополучных жизненных обстоятельств, которые усиливаются проблемами с психикой.

"Не согласен с тем, что это стечение обстоятельств. Я бы сказал, что это стечение тех обстоятельств с которыми человек не может справиться. Важный момент – увидеть склонность вовремя. Люди дают сигналы через соцсети или разговора, а их не слышат. Надо увидеть, обратить внимание и оказать помощь. Вообще надо помнить, что суицид – это необратимое решение временных проблем", - говорит врач.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина входит в десятку стран с самым высоким уровнем самоубийств.